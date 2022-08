Vive en Mar del Plata y encontró a su hermana a los 44 años

"Siempre supe que había sido adoptada, siempre me dijeron la verdad. Estaba en Casa Cuna cuando mis papás me fueron a buscar y me llevaron a San Cayetano. Cuando me vine a Mar del Plata, en 2005, hablé con mi mamá y le dije que me iba a hacer el adn para saber si era hija de desaparecidos. Estaba como NN y quería saber mi identidad", contó Carolina en una entrevista con Ahora Noticias.

image.png

La prueba de adn tardó un tiempo y debió someterse a un arduo proceso. "Me acompañó mi mamá adoptiva a esperar el resultado. Me informaron que di negativo pero la psicóloga de abuelas me dijo que no era 99, 9% seguro porque no estaba el registro de sangre de todos los desaparecidos", contó la mujer.

Pero al poco tiempo, Carolina, tuvo nuevamente esperanzas. "El Conadi me manda un mensaje, trabajan con abuelas, y no tenían mis datos actualizados. Me llamaron para avisaron que tenían noticias sobre mi legajo. Me dijeron que tenía un resultado de hermandad 100%. De golpe tengo una hermana que se llama Carina", reveló la mujer visiblemente emocionada.

La otra historia

Carina Rosavik vive en Córdoba y es la mayor de las hermanas. Fue quien decidió llamar a Carolina y tener el primer contacto que fue por videollamada. "Ella me llamó primero, es un año más grande que yo, ella tampoco sabía. Me hizo una videollamada, nos miramos y no lo podíamos creer. Tan iguales en todo. Compartimos todo el tiempo Whatsapp, llamados, fotos", sostuvo Carolina.

En Ahora Noticias, cruzaron a las hermanas a través de una videollamada y se pudo conocer la historia contada por Carina. "Es todo muy mágico todavía. Con Caro me sorprendo todo el tiempo. Hay ganas de reecontrarse. Nos íbamos a encontrar esta semana pero me fui a hacer el hisopado de Covid y me dio positivo. Le dije que no viniera pero estaba desesperada por verla", contó la mujer desde Córdoba.

image.png

"En mi caso es distinto. Me vino a buscar Abuelas a mi casa, cuando tenía 23 años. Ellos me preguntaron si tenía dudas sobre mi identidad y me mostraron mi legajo. Me hice el ADN, yo también estoy anotada como NN. Mi búsqueda es distinta. Milito en esto de la búsqueda biológica. Lamentablemente somos muchos que buscamos nuestra identidad", expresó Carina quien está comprometida a ayudar a otros a encontrar su identidad.

Las hermanas se podrán dar el tan esperado abrazo el próximo domingo en Córdoba, cuando Carolina viaje a ver a su hermana. Allí, ambas, podrán escribir nuevamente su historia.