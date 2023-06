Voces tras el triunfo de Argentina: ¿Qué dijeron Scaloni, Buonanotte y Lo Celso?

Después del triunfo por 2 a 0 sobre Indonesia , en el segundo amistoso de la fecha FIFA de junio, el director técnico de la Selección Argentina, Lionel Scaloni , manifestó que “estoy contento con la actitud de los jugadores, por cómo han afrontado los dos partidos. No era una fecha fácil para ellos, estoy satisfecho de mis jugadores".

“Indonesia hizo un gran trabajo y tiene un gran entrenador. El partido no estaba fácil, pero había que hacer pruebas”, afirmó luego.

"Cuando se trabaja como equipo las cosas se hacen mejor. No destacaría a un jugador en particular, sino a todo el bloque. Los cambios son para seguir viendo jugadores, era un partido para probar y seguir viendo a otros chicos”, planteó el campeón del mundo.

Facundo Buonanotte, el jugador más joven en debutar con Scaloni a sus 18 años y cinco meses, respondió que “quiero agradecerle a mi familia por estar siempre conmigo en todo momento y a todos los argentinos por todo el apoyo. Que disfruten de este grupo".

"Scaloni me dijo que no era un partido para que demuestre, sino para que conozca a mis compañeros y que disfrute. Estoy soñando despierto, esto es una locura", afirmó el pibe ex Rosario Central.

Giovani Lo Celso, por su parte, dijo que “cada gira es una prueba más para nosotros. Estos son los últimos partidos antes que arranque un camino duro: las Eliminatorias".

"Hay un grupo hermoso. Ponerse esta camiseta es una responsabilidad y lo sabemos”, aseguró además el talentoso volante zurdo que se perdió el Mundial de Qatar 2022 por una lesión.