Wado de Pedro: "el acuerdo con el FMI es inflacionario y hay que rediscutirlo"

Hay que rediscutir el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional

"Nosotros venimos proponiendo, entiendo que es una situación bastante compleja porque Mauricio Macri, Cambiemos, Bullrich y Larreta nos dejaron una deuda con el Fondo Monetario Internacional que el acuerdo que propuso el Fondo, el acuerdo que propuso el Fondo es un acuerdo inflacionario. Con lo cual cumplir con el acuerdo del fondo tal cual pudimos conocer en los últimos días cuál fue la letra chica que está redactada en el acuerdo. Más allá de la letra chica, también Máximo Kirchner lo venía planteando en el Congreso, es un acuerdo al promover la tasa de interés positiva, al promover una actualización o una especie de devaluación permanente. Todo lo que propone el acuerdo sabemos que es un círculo vicioso que termina siendo inflacionario. Con lo cual hay que rediscutir todo", dijo el Ministro en una entrevista con El Destape web.

Agregó: “Con amor a la bandera y a la patria uno se equivoca menos. Hoy lo que uno ve es que también se empieza a dar una discusión, cuando proponen dolarización, también vemos que los Brics están discutiendo si hacer una moderna nueva, con lo cual, estamos en una discusión a nivel mundial pos pandemia donde se está discutiendo un nuevo orden, en eso nosotros…uno con valores y con una filosofía y con amor a la bandera y a la patria se equivoca menos, con lo cual, nosotros siempre tenemos que pensar, negociar y defender el interés de los argentinos, ese fue y es uno de los principios de nuestra fuerza política, del peronismo, con lo cual, creo que también se pueden generar oportunidad para poder crecer, desarrollarnos y terminar de definir un perfil productivo acordado entre todos los argentinos y argentinas” dijo.

La Argentina tiene que ser para los argentinos

Así con respecto a las declaraciones del FMI, augurando a la población argentina sobre padecimientos venideros, el ministro, sostuvo: “Si nos están proponiendo sufrimiento y ajuste, es porque piensan quedarse los recursos unos pocos.

“No solo no estamos condenados al sufrimiento sino que todo el mundo habla del potencial que tiene la Argentina con el gas, con YPF, con Vaca Muerta, con el Litio, con el campo, con las economías del conocimiento, con la pesca, todo el mundo habla de eso y como puede ser si todos hablan que tenemos un potencial, que tenemos recursos que podemos industrializar, que podemos generar empleo, lo que están diciendo, si nos están proponiendo sufrimiento, es que todos esos recursos se lo van a quedar unos pocos. Nuestra propuesta es, propuesta es no en el sentido de una propuesta, sino de una filosofía, es nuestra forma de ser, de sentir y de hacer. Somos argentinos y la Argentina tiene que ser para los argentinos”

"Los recursos argentinos tienen que estar a disposición de los argentinos. No puede ser que una gestión del estado permita que unos pocos vivos se queden con los recursos naturales", @wadodecorrido, Ministro del Interior, en #Navarro2023



Un plan de desarrollo productivo

Nosotros trabajamos hace 3 años con los gobernadores en un plan de desarrollo productivo: “Empiezan a difundir conceptos, ideas y valores que tienen que ver con maximizar las ganancias, en algunos sectores pequeños de poder y que la gente termina votando en contra de sus propios intereses. Nosotros proponemos, como siempre, y yo vengo trabajando hace 3 años con los gobernadores y gobernadoras, en un plan de desarrollo productivo, donde la salida sea otra. Donde la salida tiene que ver con un Modelo productivo, argentino, Nacional, que funcionó. Que funcionó con Néstor, con Cristina, con el peronismo” expresó el ministro.

Los que reivindican a Cavallo

Eduardo De Pedro explicó que: “el orden y la firmeza que nos propone Patricia Bullrich es para seguir gobernando para los más ricos. Es para seguir apostando a la concentración económica, es para redistribuir menos y para darles palos a los jubilados, a los trabajadores y a las trabajadoras. Con lo cual, es… mirá, yo cuando veo a los candidatos, cuando veo la discusión, cuando veo lo que se está discutiendo, me hace acordar mucho a mi experiencia de militante en 2001. Fondo Monetario Internacional, ajuste, el lapiz rojo, las cuentas tienen… que me parece que estamos retrocediendo a una discusión muy muy similar a la del 2001, no casualidad, con los mismos actores. Patricia Bullrich, Larreta, Milei que reivindica la postura de Cavallo.

La interna en el Justicialismo

Vamos a buscar en la reunión del PJ una solución para ordenar la fuerza: “El viernes tenemos un Consejo del Partido; espero que se pueda discutir, debatir, en la primera convocatoria que se hizo figuraba un temario un punto para debatir y debatir cuál va a ser la estrategia, con lo cual, me parece que muchos vamos a ir ahí, al consejo del Partido Justicialista a buscar una solución, una definición y empezar a ordenar nuestra fuerza política en función de una coyuntura que urge tomar decisiones para que la sociedad tenga una alternativa ante estos discursos desmoralizantes y anti argentinos y por pequeños grupitos empresarios” concluyó.