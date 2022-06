WhatsApp innova para evitar que los usuarios no pierdan su cuenta

Es que existen usuarios que han tenido problemas con el servicio que brinda Meta (ex Facebook). Sucede que algunos han perdido su cuenta de Whatsapp al no ser precavidos y compartir el código de verificación que se envía al instalar la App en un nuevo terminal.

redes sociales.jpeg

La única alternativa para no perder la cuenta es si se tiene activada la opción de comprobación en dos pasos. En ese caso no sería un problema, pero muchos usuarios no lo tienen.

Por eso, WhatsApp trabaja en mejorar su sistema de protección cuando se instala la aplicación en un nuevo terminal. Recientemente comenzó a probar el envío de un segundo mensaje de verificación que contiene un código que será obligatorio introducir para que se concrete el cambio de terminal activo con una cuenta de la aplicación de mensajería.

El envío se realizará por SMS como ocurre actualmente, por lo que la persona que tenga el terminal con WhatsApp completamente funcionando será quien sepa los datos. Para introducir la información será necesario esperar una cuenta atrás para que el sistema ofrezca las máximas garantías.

Celular.jpg

Al contrario de lo que ocurre en otras aplicaciones, como las herramientas de Google, WhatsApp no genera un aviso adicional en el que se comunica al usuario que un nuevo dispositivo intenta acceder a la cuenta.

Esta novedad se prueba de forma interna, pero en poco tiempo comenzarán las pruebas con usuarios. Además, será una herramienta activada por defecto, por lo que no será el usuario quién decida si se utiliza o no.

Esta incluye el botón "Deshacer" para reestablecer los mensajes eliminados, que solo estará presente en esta parte de la interfaz durante unos segundos.

Esta función está en desarrollo, de modo que aún no tienen acceso a ella los probadores beta, y se desconoce su fecha de lanzamiento oficial.