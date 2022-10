Wiagro: el emprendimiento que pasó por un programa de la Ciudad y ahora exporta a todo el mundo

Según comenta Martín, desde chico tuvo una inquietud con el desperdicio de los alimentos, y ya de adulto llevó la preocupación a un plano real. Junto con su amigo Ulises, comenzaron a identificar una problemática más específica: el desperdicio de granos en las silobolsas. Al analizar el problema arribaron a la siguiente conclusión: “esto se puede resolver con tecnología”.

Luego de 350 hojas y muchos premios académicos, decidieron pasar al plano real: emprender. “En la universidad ya presentamos un prototipo funcional. En ese momento estaba yo soldando en la terraza de mi casa. Este sensor es el producto que nos dio de comer hasta ahora, haciendo bootstrapping (emprender sin recursos) y financiando nosotros.”, comentó el fundador de Wiagro.

image.png

El programa Incubate

Incubate es un programa que se realiza desde hace 15 años a través de la Dirección General de Emprendedores del Ministerio de Desarrollo Económico y Producción de la Ciudad. La iniciativa impulsa el desarrollo de emprendimientos innovadores en la Ciudad. Para llevarlos al siguiente nivel, se realiza un seguimiento personalizado de los proyectos seleccionados a través de mentorías, consultorías y networking.

“Me enteré de Incubate de manera muy casual, no recuerdo si me llegó un correo o un amigo me lo reenvío por WhatsApp.” En ese momento Martín y Ulises eran monotributistas y Wiagro ni siquiera estaba creado como tal. Recién a fines de 2019 crearon una sociedad con su primera exportación.

Martín empezó a cursar los mentoreos mientras tenía otro trabajo part-time. Incubate los metió de lleno en el mundo emprendedor: qué es un pitch, un investor deck, storytelling, etc. Para Martín y Ulises el programa fue un puntapié que los benefició tanto en lo laboral como en lo social: “Incubate es clave para escalar. Todos los emprendedores necesitamos ayuda y hay un montón de cosas que nadie te dice cuando empezás, sobre todo en cuanto a financiación. Incubate me sumergió en el mundo de los emprendedores y las startups. Para mí, el premio principal es el ecosistema.”

Inmediatamente después del programa hicieron muchas pruebas y demos gratis a los clientes. Enseguida se sumaron Ariel Ismirlian y Santiago Badran. Actualmente, el equipo está conformado por diez y están en camino a ser quince. Además, este año recibieron fondos e invirtieron en ellos grupos muy importantes, como Kamay y Murchison.

image.png

El camino de Wiagro se fue haciendo de a poco, y aunque su mercado principal es Argentina, hay un ojo importante puesto en el mercado brasileño. Hasta el momento, lograron digitalizar aproximadamente 80 mil toneladas en 3 países distintos y salvar unas 2 mil toneladas de granos.

La tarea de fortalecer emprendimientos innovadores

“A la Ciudad le sobra talento y cultura emprendedora, por eso desde el Gobierno acompañamos a los emprendedores que buscan fortalecer, potenciar y consolidar sus emprendimientos innovadores. A través de Incubate, les brindamos mentorías y herramientas personalizadas según sus necesidades para que lleven sus negocios al próximo nivel”, afirmó José Luis Giusti, ministro de Desarrollo Económico y Producción del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Además, la edición del 2022 tiene un agregado: numerosas instituciones acompañan a los proyectos y aportan tanto herramientas como mentores al proceso de incubación. Ya hubo seleccionados 100 proyectos que comenzaron el proceso de incubación en el mes de agosto con una extensión de 4 meses.

“Apostar a la comunidad emprendedora tiene un fin fundamental para el desarrollo económico de la Ciudad: generar trabajo genuino y de calidad. El día de mañana, tras Incubate, los proyectos alcanzan dimensiones importantes y se establecen en la competencia” puntualizó a su vez Pablo Lera, Subsecretario de Desarrollo Económico de la Ciudad.