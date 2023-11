Winona Riders y Fonso llegan a Mar del Plata

Desde hace dos años ininterrumpidos, la banda agota sus shows con soltura, se sube al escenario con una actitud de libertad radical, y en sus conciertos se producen avalanchas y corridas en cuanto suena su primer acorde.

Spacemen 3, King Gizzard & the Lizard Wizard, The Velvet Underground, The Stooges y The Brian Jonestown Massacre son algunos de los sonidos y conceptos con los que juegan para formar su identidad en la que lo más importante es la experiencia en vivo.

Por su parte, Fonso con más de 80 canciones propias producidas por él, su obra sobresale por su plasticidad y su constante búsqueda de nuevas formas de expresión en la que combina el rock de garage con la electrónica y el blues psicodélico.

El artista pasea por el rock progresivo, el garage rock y la balada-folk influenciadas por Andrés Calamaro, Charly García, Television, Sparklehors y Lou Reed.

Entre 2017 y 2022 lanzó 7 sencillos y un EP. En 2022 abre el show de Jungle (UK) en Obras Sanitarias y se presenta en el Festival Perú Central y en Uruguay, cerrando el año con un show especial en el festival TRIMarchi y el Music Wins Festival.

En vivo, Fonso condensa un sonido que no pasa desapercibido. Sus presentaciones se viven de forma intensa por la capacidad para crear una atmósfera única en cada concierto.