"Ya no me puedo levantar de la cama, necesito ayuda de la gente"

"Consulté varios traumatólogos, presentamos todo y no tenemos opción de cirugía de rescate, nada. Necesito ya la prótesis. IOMA autorizó todo pero ningún proveedor lo quiere entregar por falta de pago. Mi hijo averiguó particular y sí se consigue pero son importadas y muy caras", aseguró la mujer.

image.png

La prótesis cuesta $515.000 y la mujer ni su familia cuenta con ese dinero. "Mi hijo empezó con esta colecta porque no nos queda otra, yo no puedo trabajar, mi hijo tiene dos bebés y no tenemos nada. Necesitamos que la gente nos de una mano, tengo mi certificado de discapacidad", reveló Claudia.

Y aseguró angustiada: "No me puedo levantar de la cama, ya no me puedo mover. Empecé con muletas pero si camino puedo comprometer la otra pierna así que no puedo. No doy más".

La mujer no pidió grandes sumas de dinero y aseguró que "todo suma, hasta lo mínimo que se pueda" porque entiende que hay varias personas en la misma situación con la obra social.

"Las respuestas en IOMA son siempre las mismas, volver con una negativa. Soy afiliada porque tengo una pensión no contributiva de $8.000 por el IPS. Nos mandaron a nosotros a sacar presupuesto. Ya no tengo energías para ir a IOMA. Solo me queda apelar a la solidaridad de la gente", completó Claudia.

Para colaborar con esta familia pueden hacerlo al Alias: MIRADA.TIMON.LOTE . O comunicarse con Mauro al 2234466399.