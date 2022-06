"Yanina se va a Nueva York, vamos al telo": filtran audios de Diego Latorre a Natacha Jaitt

"Hola nena, ¿cómo te va? ¿Cómo estás todo bien? Te hablo acá porque es más más rápido y estoy en un corte, estoy en un break en el programa este, el viernes a la mañana tal vez se me complique y yo no quiero no quiero que arregluemos para el viernes, por ejemplo, tipo 9 por ahí , 9 y cuarto y decirte el viernes que no, porque te vas a quedar despierta y sería faltar, o sea el compromiso y a la verdad y al arreglo que hagamos entonces no sé. ¿Vos queres mañana tipo 9 de la mañana ? Salvo que vos ya la tengas tomada la mañana sino el jueves puede ser, te doy la alternativa el jueves a la mañana un poco antes si querés… decime vos porque el viernes puede ser que tenga que ir a Pilar pero tambien puede ser que no… no quiero tener que cancelar de ultima ¿me entendiste?", dice uno de los audios.

Los audios fueron pasados por Ulises Jaitt en “ El Show Del Regreso”, ciclo que conduce por Radio Ensamble de lunes a viernes de 18 a 20 hs.

"Yo puedo mañana a partir siempre de las nueve de la mañana, el lunes, miércoles y viernes o jueves me puedo ratear del running y estar en tu casa un poquito más temprano, pero los lunes, miércoles y viernes puedo a las 9", aseguró Latorre em otro de los audios.

Después Ulises pasó otro audio en el que Latorre dice: "Escúchame, yo salgo de casa aproximadamente el jueves para correr todos los martes y jueves tipo 7:30 por ahí menos 20, así que si llego 5 minutitos más tarde por ahí bancame no me escribas porque estoy saliendo de casa y ahí no uso el whatsapp . Te dejo un mensaje directo por Twitter eh, ¿te parece el jueves 7:40 o 7:45? Estoy ahí en tu casa. Beso grande, nena, prepárate ya está preparada. Yo me tengo que preparar para garchar con vos".

"Ah un dato importantísimo… si llueve yo no voy a correr si llueve o garúa… está anunciado sol, pero bueno, eso es muy importante este y voy a estar en casa, así que nada te lo aviso porque yo con lluvia no voy a correr, o sea, no es creíble mi argumento. Bueno, pero no va a llover. Queda tranquila, beso grande".

"No vuelvo el lunes, no, no, perdón, el domingo a la mañana domingo a la mañana, la semana que viene, pero boluda a la tarde yo no puedo tenés que hacer un esfuerzo a las 7 de la mañana vi que el otro día te acostaste de 7 menos 20… Boluda hace un esfuerzo, hija de puta", dice el ex futbolista.

En otro de los audios que reveló Ulises, Latorre le dice a Natacha: "Qué cosa divina que sos, ¿eh? Como me gustás y ahí en ese horario siete y media en realidad siete y media porque siete y media yo me voy al running . Escúchame, tiene que ser martes o jueves… martes o jueves, si querés lo arreglamos el lunes, yo te escribo y vemos porque hay ciertas cosas, por ejemplo si llueve yo no voy al running.Y si esperamos bueno, querés esperar, pero si esperamos un mes Yanina se va diez días a Nueva York con Lola ahí, sí, voy a tener las tardes para mí, pero si querés jugar un partido adelantado te parece y te cojo un ratito y te hago la colita como como te gusta a vos jugamos un partido en la semana que querés".

"No, boluda, ante las 8… 8:40 te dije es muy puntual porque yo siete y media y menos 25 es algo de casa todos los martes y jueves y no puedo irme antes porque es este sospechoso en cambio voy y listo , escúchame , ¿eh? vamos al telo de tu amigo, ¿cómo es eso? Contame un poquito eso".

"Sí, nena, disculpa me apreté sin querer. Estaba bajando a comprar unos caramelos y aprete sin querer. Estoy llegando a casa, no te decía que lo del jueves lo postergamos para la semana que viene martes o jueves, eh? Porque me voy a Pilar con la flia por Semana Santa A15", se escucha en otro audio de Latorre.

Mientras Ulises pasaba los audios criticaba duramente a Yanina Latorre por haber cuestionado a la China Suarez por dejar a sus hijos solos.