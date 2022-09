Zac Efron reveló la causa de la transformación de su rostro

En una entrevista concedida a la edición estadounidense de Men's Health Magazine, el actor explicó el verdadero motivo de sus nuevas facciones: estaba practicando running en medias por su casa, se tropezó y aterrizó con la barbilla sobre una fuente de granito.

La estrella se desmayó en el acto para después despertarse con la mandíbula completamente desfigurada y tuvo que acudir a un cirujano para que le reconstruyera el rostro.

"Los maseteros simplemente crecieron. Se pusieron muy, muy grandes", explicó sobre el músculo encargado de abrir y cerrar la boca. También reveló durante la entrevista que trabaja con un terapeuta para contrarrestar su expansión.

En cuanto a su respuesta ante los comentarios en las redes, aseguró que no supo nada hasta que su madre no se lo dijo: "Si valorara lo que otras personas piensan de mí hasta el extremo en el que piensan que lo hacen, definitivamente no podría ser capaz de hacer este trabajo".