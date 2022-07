"Zona blanca y liberada": Piden Justicia por Martín Mora en Rawson y Sarmiento

Decenas de personas se congregaron para pedir por la baja de la edad de imputabilidad (actualmente los menores de 16 años no pueden ser juzgados), luego de la presencia de menores en el ataque que terminó con el crimen de Mora Negretti. No obstante, de acuerdo a lo investigado por el fiscal Leandro Arévalo, los menores no fueron quienes atacaron a la víctima a puñaladas.

"Zona blanca y liberada. La corrupción mata, basta de drogas", rezaba una de las banderas que desplegaron los vecinos y las vecinas del lugar.

Los principales acusados en la causa son Julio César Bibbó, tío de dos de los menores que se encontraban en el lugar, y su novia, Marilyn Brisa Vera González, quienes permanecen detenidos, luego de quedar muy comprometidos tras las imágenes de las cámaras de seguridad, que los muestran con cuchillas en sus manos al momento del ataque.

En tal sentido, mientras Bibbó continúa detenido y se negó a declarar en la audiencia del último lunes, mientras que en los próximos días se definirá si Vera González recibe o no el beneficio del arresto domiciliario, ya que se encuentra amamantando a un bebé.

Mientras tanto, los menores de 13 y 14 años que permanecen detenidos, serán liberados una vez que finalice el informe interdisciplinario del que participan profesionales de distintas áreas. Por sus edades, los menores involucrados son inimputables.