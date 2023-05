Impresionante y conmovedor: el mapa interactivo de Malvinas que permite conocer a los caídos

En el mapa se presenta la geolocalización correspondiente al lugar de fallecimiento de cada uno de los combatientes caídos durante la Guerra de Malvinas de 1982; oficiales, suboficiales y soldados integrantes del Ejército Argentino, Fuerza Aérea Argentina, Armada Argentina, Prefectura Naval Argentina y Gendarmería Nacional Argentina.

Dadas las características interactivas del mapa, al hacer click en la ubicación de alguno de los caídos, se puede acceder a una breve reseña biográfica que incluye la fecha y lugar de su nacimiento, el nombre y apellido de su esposa/o, sus hijos, su trayectoria militar, su misión de combate durante el conflicto, la fecha de su fallecimiento y las condecoraciones recibidas.

MALVINAS: En este mapa interactivo podrán ver los lugares donde cayeron nuestros Héroes en Malvinas, con una semblanza de cada uno de ellos. Un gran trabajo de muchos organismos que trabajaron en conjunto.

“Gracias por compartirlo. Me emociona ver este material. Cada héroe caído en combate, con nombre, apellido y datos que tienen que ver con su perfil. Héroes de carne y hueso que ofrendaron su vida por la Patria. ¡Honor a Nuestros Héroes de Malvinas Siempre!”, comentó una de las personas que encontró el posteo en Twitter.

“Quedó hermoso, para las generaciones que vienen, por lo menos saben dónde están. Debería ser mostrado en todos los colegios secundarios”, expresó otro.

Quienes participaron en el proyecto fueron: Dirección De Bienestar: Cr Luis Angel Bennardi - Cr Juan Armando Scarpinelli - Tc Scd Griselda Maria Acevedo - Tc (R) Art 62 Vgm Martín Treglia - My Scd Elizabeth Lidia Espinola - Si Mec Inf Johana Romina Cortes - Sv Nicolás Joaquín De Lauretis - Sv Tomas Justet Enriquez - Sv Jazmín Herrera - Sv Candela Otero - Sv Georgina Galiano - Sv Narela Del Valle - Sv Eugenia Keller - Sv Agustina Fernandez Crusco - Sv Melanie De Matos. Instituto Geográfico Nacional: Tc Facundo Ismael Casasola. Centro De Producción De Software: My Gabriel Ignacio Viola - My Scd Héctor Eduardo Iberti - Vp Gonzalo Nahuel Gómez - Vp Nahuel Augusto Guzmán - Vp Valentina Roldán - Vs Gonzalo Sebastián Mendoza. Oficina De Coordinación De Veteranos De Guerra De Malvinas: Cm Humberto Di Mascio - Sp Mqsb (Rs) Manuel Zigaran - Sa María Soledad Pailos - Asit. Adm. Tamara Rubel (Hija De Vgm) - Asit. Adm. Micaela Midum (Hija De Vgm). Prefectura Naval Argentina: Pm Vgm Osvaldo Aguirre - Am Vgm Salvador Brito. Gendarmería Nacional Argentina: Ci Rita Camila Zarate