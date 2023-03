Camila Homs tomó una determinación de vida que preocupa a Tini Stoessel

El último escándalo que protagonizó Camila Homs tenía que ver con el viaje a Madrid de Francesca y Bautista para ver a Rodrigo De Paul. Según se supo, el futbolista no quería saber nada con que ella viajara con los pequeños y le pidió que los mande con su mamá. Pero ella no lo permitió y viajó recientemente a Europa con los nenes.

Desde allá se mostró feliz recorriendo los lugares que en el pasado le trajeron tantas alegrías. Compartió fotos, reencuentros y deslumbró con su estilo. Pero ese viaje le hizo mirar con perspectiva su vida y replantearse algunas cosas.

Es por tal motivo que en las últimas horas trascendió que Camila Homs está pensando en volver a instalarse en Madrid con sus hijos. Todo salió a la luz por un comentario que le hizo una amiga en sus redes sociales. La modelo subió una publicación desde la capital española y una tal Irene comentó: "Qué bella es mí amiga. Se muda a Madrid”.

Hasta el momento ella no hizo ninguna declaración al respecto pero si dejó en claro lo bien que la está pasando en España, mientras sus dos hijos se encuentran con Rodrigo De Paul. Además, desde allá también se conoció que la ex pareja no se reencontró y que la transición de los nenes de madre a padre la hijo la mamá del futbolista, que no estaría contento con la decisión.

Fuente: Papparazzi.